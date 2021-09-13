Ставрополь, 13 сентября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Ставропольском крае скончались от COVID-19 за все время пандемии 2603 человека. В последние месяцы число случаев летального исхода, фиксируемое за сутки, не опускается ниже 20. За прошедшие выходные в регионе скончался 41 человек: 20 человек — 12 сентября и 21 человек — 11 сентября, сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Продолжатся увеличиваться и число пациентов с COVID-19. За последние сутки их было выявлено 354 человека, а общее число носителей коронавируса на Ставрополье достигло 79 856 человек.

Из них справились с болезнью 64 572 пациента, в том числе за прошедшие сутки — 141 человек. Вдвое больше было снято с учета сутками ранее — 293 человека.