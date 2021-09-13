Салехард, 13 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. На Ямале продолжается активное вступление жителей округа в единый реестр коренных малочисленных народов РФ. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Артюхов на встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым.

Коренные народы севера

Нахождение в реестре позволит существенно упростить получение льгот и соцподдержки представителям коренных народов. Ямал первым в России организовал возможность подачи заявления в данный реестр через многофункциональные центры.

На сегодня в реестр коренных малочисленных народов Севера РФ подано 14 тысяч заявлений ямальцев — это более 40% от всех поступивших заявлений из регионов России.