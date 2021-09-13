Сеул, , 12:47 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ина примет участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, южнокорейский лидер выступит с речью, а также проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами нескольких стран.

Отвечая на вопрос журналистов о встрече с президентом США Джо Байденом, Пак Кён Ми отметила, что решение по данному вопросу ещё не принято.

Известно, что после Нью-Йорка Мун Чжэ Ин также посетит Гонолулу, где примет участие в церемонии награждения американских ветеранов Корейской войны (1950−1953 гг.) и передачи останков солдат.

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