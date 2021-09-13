Красногорск, 13 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. По состоянию на 13 сентября готовность Подмосковья к отопительному сезону составляет 98,9%. Об этом сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

«Сегодня процент готовности Московской области — 98,9%», — сказал чиновник.

По его словам, готовность заключается не только создание нормативных запасов топливу на зиму, но и подготовка персонала к внештатным ситуациям.