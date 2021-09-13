Пенза, 13 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Жители пензенского поселка ЗИФ обеспокоены изменившимися сроками ввода в эксплуатацию водопровода. Свое обращение по этому поводу они направили через соцсети врио губернатору Олегу Мельниченко. Прояснили ситуацию на месте и пообщались с жителями населенного пункта врио первого зампредседателя правительства региона Виктор Кувайцев, замглавы администрации города Магомед Агамагомедов и глава администрации Октябрьского района Пензы Андрей Гришин.

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Населению поселка объяснили, что дата ввода объекта в эксплуатацию была скорректирована в связи с изменением сроков поставки оборудования поставщиками.

«Насосное оборудование должно было прийти еще в начале августа. К сожалению, поставщик из-за импортных комплектующих сорвал сроки поставки. Заменили поставщика, пересогласовали новый тип насосного оборудования. Оно сейчас заказано и оплачено. Планируем его получить в течение двух недель», — заявил замглавы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

На объекте в полном объеме проложены 12,7 км трубопровода, установлены все 185 колодцев, смонтирована распределительная насосная станция, завершается строительство трех резервуаров, ведется монтаж насосной станции подкачки и работы по электроснабжению насосных станций.

Завершить основные виды работ планируют 10 октября. На 25 октября наметили пуско-наладочные мероприятия. Виктор Кувайцев обратился к ресурсоснабжающей организации с просьбой помочь жителям в решении возникающих вопросов с целью своевременного подключения собственников к центральной магистральной сети.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе на капремонт сетей водоснабжения в 2021 году планировали направить 30 млн рублей.

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