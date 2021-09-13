Магнитогорск, Челябинская область, 13 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Обвиняемый в мошенничестве и получении взяток сотрудник Тюрьмы ГУФСИН России по Челябинской области останется в СИЗО. Ему не удалось выйти из изолятора под домашний арест, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Нынешнюю меру пресечения 26 августа ему избрал Ленинский райсуд Магнитогорска. Следователи считают, что в 2018—2020 годах он получил от осуждённых взятки на общую сумму 351 тыс. рублей, а также за вознаграждение в 400 тыс. рублей пообещал одному из заключённых помочь с освобождением условно-досрочно.

Адвокат просил изменить заключение под стражу на домашний арест. Но суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу.