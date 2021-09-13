Калуга, 13 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Калужской области реализуется шесть целевых моделей улучшения инвестиционного климата, по которым надо достичь 141 целевой показатель. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 сентября заявил на заседании областного правительства заместитель губернатора Дмитрий Разумовский.

Admoblkaluga.ru В Калужской области реализуется шесть целевых моделей улучшения инвестиционного климата

По итогам данной работы на территории области должны быть созданы условия для эффективного ведения бизнеса, конструктивного взаимодействия органов власти и бизнес-сообщества, в частности, упрощения различных видов механизмов регистрации документов, получения кредитов.

По двум целевым моделям — «Технологическое присоединение к электрическим сетям», «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» — показатели выполнены полностью. На 1 июля 2021 года процент выполнения всех показателей по всем целевым моделям составляет 92,34%.

Целевая модель «Получение разрешения на строительство» выполнена на 83%, «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества» — на 94,7%, «Поддержка малого и среднего предпринимательства» — на 84%. Модель «Осуществление контрольной (надзорной) деятельности в субъектах Российской Федерации» в 2021 году была полностью обновлена с учетом новых требований законодательства. Выстраивается работа по достижению установленных показателей.

Губернатор области Владислав Шапша поручил продолжить контроль и координацию этой важной для региона деятельности.

«Все показатели должны быть достигнуты безусловно», — отметил Владислав Шапша.