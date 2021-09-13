Цхинвал, 13 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших выходных провели 271 тест на коронавирус, из которых 62 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 13 сентября сообщила агентству «Рес».

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За время пандемии в республике выявили 5280 носителей SARS-CoV-2, из них 4542 выздоровели, в том числе 30 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 738 носителей коронавируса.

10 сентября в Южной Осетии сообщили о 27 выявленных случаях заражения коронавирусом за последние сутки в результате проведения 118 тестов. 30 человек в течение последних суток были признаны выздоровевшими.

Стоит отметить, что в Южной Осетии обучение в школах проходит в очном режиме. Три класса в двух школах Цхинвала 10 сентября были закрыты в ходе мониторинга эпидситуации.