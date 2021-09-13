Уфа, 13 сентября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Недостатки в ремонте подъездов в Башкирии поручил устранить глава региона Радий Хабиров. Об этом он сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Wikimedia.org Подъезд в жилом доме

Он отметил, что сотрудники контрольного управления выявили недочеты в ремонте подъездов, который был проведен в 2019—2020 годах в республике.

Хабиров сообщил, что специалисты предоставили ему отчет на примерно сто страниц со списком подъездов, где был произведен некачественный ремонт в 2019—2020 годах.

В результате глава Башкирии поручил исполняющему обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Алану Марзаеву исправить все недостатки.

«Берете и всё это исправляете. Просто сделано где-то тяп-ляп, где-то некачественно в 2019 году сделали. Это был первый год, когда мы программу начали. Эти подъезды должны стоять. Я постоянно лазаю в этих подъездах, там, где нормально сделали, уже годами стоят. Где изначально некачественно сделали, на сырую штукатурку накидали, вот оно так и получается», — заявил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии раскритиковал качество ремонта в подъездах домов в Уфе.