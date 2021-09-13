Красногорск, 13 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Запустить подачу тепла в Подмосковье планируется уже 13 сентября. Об этом заявил министр энергетики Московской области Александр Самарин на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

По словам чиновника, подачу тепла необходимо наладить заранее, чтобы в дальнейшем жители региона не испытывали дискомфорта.

«Сегодня мы начнем пуск тепла, чтобы как раз при понижении температур в домах уже была комфортная температура», — сказал Самарин.