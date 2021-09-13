Чебоксары, 13 сентября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Чувашии количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом остаётся примерно на одном уровне, а число летальных исходов по-прежнему регистрируют ежедневно. Это следует из данных оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По сведениям на 13 сентября, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 32 650 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 72.

Напомним, что за последние три недели в Чувашии каждые сутки регистрируют от 71 до 81 случая заражения SARS-CoV-2.

Переболели COVID-19 в Чувашии 29 614 пациентов, из них за последние сутки вылечился 61 человек.

Умерли ещё десять ковид-пациентов — таким образом, всего скончались 2142 пациента с коронавирусом.

Отметим, что в Новочебоксарской больнице идёт ремонт ПЦР-лаборатории для тестирования на коронавирус. На данные цели из республиканского бюджета выделили более 3 млн рублей, ещё свыше 13 млн рублей направят на приобретение оборудования.