Прага, 13 сентября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Посольство России в Чехии находится в контакте с задержанным в Праге гражданином России Александром Франчетти, его родственниками и законным представителем защиты. Об этом 13 сентября сообщили в диппредставительстве.

Hynek Moravec Аэропорт Праги

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Как добавил в беседе с ТАСС пресс-секретарь посольства Николай Брякин, российского гражданина посетила заведующая консульским отделом посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравичик заявил о задержании в аэропорту Праги гражданина России. по его словам, задержан он был якобы на основании международного ордера на арест, который был выдан Украиной.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить основания задержания российского гражданина в Чехии. В свою очередь руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов отметил, что задержание Александра Франчетти, являющегося одним из участников событий «Крымской весны», является опасным прецедентом, требующим решительной реакции властей России.