Пермь, 13 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Пермском крае за неделю (6−12 сентября) прививку от коронавирусной инфекции сделали 6 тысяч местных жителей в возрасте старше 60 лет, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

С начала массовой вакцинации первым компонентом привиты более 723 тыс. жителей. Из них почти 588 тыс. прошли полный курс иммунизации.

По данным краевого минздрава, наибольшее число вакцинированных составляют пожилые пермяки — 204,5 тыс. человек из данной группы риска сделали прививку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди пожилых пермяков решено провести акцию, в рамках которой разыграют 300 призов. Главным из них станет автомобиль. Для участия в акции необходимо сделать антиковидную прививку с 6 сентября.