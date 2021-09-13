Москва, 13 сентября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Правительство России поддержит инициативу об отмене обязательного техосмотра автомобилей. Об этом 13 сентября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

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Глава правительства прокомментировал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина по данной теме.

«Правительство поддержит эту инициативу», — сказал Мишустин, выслушав заместителя.

По его словам, практика показала, что владельцы автомобилей сами следят за собственной безопасностью, поэтому будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние транспортного средства.

Премьер-министр считает, что данная процедура является излишней, а порой и неэффективной.