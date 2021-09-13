Ярославль, 13 сентября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Уголовное дело руководителя ООО «Строитель Плюс» Евгения Журина передано суд, бывшего застройщика обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт суда.

Youtube.com Недострой на проспекте Машиностроителей

Уголовное дело было возбуждено в 2016 году следственной частью областного управления МВД РФ. Тогда застройщик подозревался в причинении имущественного ущерба путем обмана участникам долевого строительства 17ти этажного многоквартирного дома на проспекте Машиностроителей в районе дома №21.

«Последний срок ввода дома в эксплуатацию продлевался до 30.09.2016, однако до настоящего времени обязательства перед участниками долевого строительства в количестве более 100 физических лиц не исполнены, чем нарушены их права и законные интересы», — сообщали тогда в областной полиции.

30 июля 2019 года Арбитражный суд Ярославской области признал ООО «Строитель плюс» банкротом, в июне 2021 года конкурсное производство в компании продлено до конца декабря 2021 года. Обязательства по достройке дома в Заволжском районе выставлялись конкурсным управляющим на торги, но они в мае 2021 года не состоялись. Обязательства застройщика перед дольщиками на общую сумму в 217 541 950 рублей должны быть выполнены до 31 декабря 2023 года.

Уголовное дело застройщика Евгения Журина поступило для рассмотрения в Кировский районный суд Ярославля, дата первого судебного заседания пока не назначена.