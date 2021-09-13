Санкт-Петербург, 13 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. С 16 по 21 сентября в Петербурге будут приостановлены все плановые, строительно-монтажные и ремонтные работы на объектах инженерно-энергетического комплекса, кроме аварийно-восстановительных.

Дарья Драй ИА REGNUM ЛЭП

Как сообщили 13 сентября в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, это сделано из-за выборов, трехдневное голосование на которых состоится 17−19 сентября.

Как считают в Смольном, режим «технологической тишины» позволит снизить вероятность технологических нарушений и инцидентов в системах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга.

Также поручено усилить охрану и безопасность на объектах инженерно-энергетического комплекса, обеспечивающих проведение выборов. На предприятиях будет организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад и руководителей.