Тбилиси, 13 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот Грузии с января по август 2021 года составил $8,7 млрд, что на 22,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в предварительном отчёте Национальной службы статистики (Грузстат), опубликованном 13 сентября на сайте организации.

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По данным Грузстата, объём экспорта из Грузии за указанный период составил $2,6 млрд, что на 25,7% больше, чем в прошлом году. Объём импорта в страну вырос на 20,7% и составил $6,1 млрд.

Сообщается, что дефицит торгового баланса Грузии составил $3,5 млрд. Его доля в общем торговом обороте — 40%.

Напомним, с начала пандемии в марте 2020 года объёмы внешнеторгового оборота Грузии начали падать. Это продолжалось до марта 2021 года. Объемы экспорта, по данным Грузстата, растут в основном благодаря продаже за рубеж ферросиликомарганца, вина и минеральной воды.