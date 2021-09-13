Москва, 13 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Для быстрой и эффективной подготовки к экзаменам на право управления автомобилем в России можно воспользоваться специальными приложениями. Об этом сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в интервью агентству «Прайм».

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Автошкола

По словам Васильева, изучение теоретической части экзамена с помощью специальных приложений «повышают эффективность обучения».

Эксперт также рассказал, как подготовиться к сдаче практической части экзамена на права. Так, по его мнению, существуют два метода. Первый предполагает увеличение часов вождения по площадке, а также отработку упражнений, необходимых для сдачи экзамена.

«Второй способ подразумевает приобретение более разносторонних навыков управления автомобилем на специальных курсах повышения водительского мастерства», — сказал Васильев.

Ранее эксперт посоветовал автовладельцам перед осенне-зимним сезоном проверить работу аккумулятора, печки, а также заменить щетки стеклоочистителя.

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