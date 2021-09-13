Киев, , 12:47 — REGNUM Предложение секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о переходе с кириллицы и на латиницу — это «очередное бредовое заявление», демонстрирующее его непрофессионализм. Отказ от кириллицы уничтожит украинскую культуру, говорится заявлении украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), опубликованном 13 сентября.

Илья Репин. Украинка. 1875

В партии подчеркнули, что цель такого перехода очевидна, это попытка любой ценой увеличить разрыв между народами и культурой России и Украины. Однако запрет на кириллицу будет означать запрет на использование культурного наследия украинского народа, его письменной культуры.

«Но следствием этого станет отнюдь не развитие украинской культуры, а ее уничтожение», — заявили в оппозиционной партии.

В ОПЗЖ добавили, что всегда выступали за сохранение прав русскоязычных украинцев, а теперь обязаны выступить в защиту украинского языка — народного достояния.

Как сообщало ИА REGNUM, Данилов ранее назвал отказ от кириллического алфавита «одной из фундаментальных вещей». Он также предложил с детского сада учить детей английскому языку.

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