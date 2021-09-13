В Томской области похолодает до -3 °С
Томск, 13 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Жителей Томской области предупредили о надвигающихся заморозках.
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Как сообщили ИА REGNUM в областном ГУ МЧС, ссылаясь на информацию Томского ЦГМС, 14−15 сентября местами по региону при прояснениях ожидаются заморозки до — 3 °C.
Населению рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай в ближайшие дни также ожидаются заморозки.
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