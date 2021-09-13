Томск, 13 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Жителей Томской области предупредили о надвигающихся заморозках.

ashirova0 Термометр

Как сообщили ИА REGNUM в областном ГУ МЧС, ссылаясь на информацию Томского ЦГМС, 14−15 сентября местами по региону при прояснениях ожидаются заморозки до — 3 °C.

Населению рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай в ближайшие дни также ожидаются заморозки.

Читайте также: Температура на Алтае опустится до — 2°С