Иваново, 13 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Прием заявлений на выплату компенсации от дольщиков четырех проблемных объектов застройщика «СК Этажи» начнется 14 сентября. Документы будут приниматься в Иванове представителем банка ДОМ.РФ. Об этом сообщили 13 сентября в пресс-службе правительства Ивановской области. Заявления будут приниматься в течение десяти дней, 24 сентября, для подачи заявления необходимо предварительно записаться.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

«Специалист банка будет принимать дольщиков в офисе нашего регионального фонда по адресу: улица Суворова, дом №3. Прием организован по предварительной записи. Записаться можно на сайте федерального фонда в разделе «Выплата возмещения», — рассказал руководитель регионального фонда по защите прав граждан — участников долевого строительства Сергей Рыбаков.

Решение выплатить компенсацию дольщикам четырёх недостроенных многоквартирных домов в Иванове на Бакинском проезде, а также улице Апрельской и пересечения Революционной и Апрельской было принято в августе 2021 года. Размер возмещения по всем четырем объектам составит 78,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости решить проблему обманутых дольщиков ивановскому губернатору в ходе недавней встречи напомнил президент РФ Владимир Путин. В регионе с 2017 года в Ивановской области число договоров долевого участия обманутых дольщиков сократилось втрое, с 2760 до 792. За этот период восстановлены права дольщиков 15 проблемных объектов — 13 домов введены в эксплуатацию, дольщикам ещё двух объектов выплатили компенсации.