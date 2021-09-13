Красногорск, 13 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Подмосковье следует больше внимания уделять безопасности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом 13 сентября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Речь, в частности, идет о системе газоснабжения, отметил глава Подмосковья. Например, на территории области существуют проблемы с работой частных газопроводов.

«Нашим блоком энергетики, ЖКХ ведется большая работа по безопасности. Мы сегодня с Вячеславом Володиным (председателем Госдумы РФ — прим. ИА REGNUM) обсуждали это в части датчиков, в части регулирования компаний, которые оказывают услуги. Они все добросовестно должны выполнять свои обязательства. Существует проблема частных газопроводов. Думаю, мы ее решим вместе с главами (округов Подмосковья — прим. ИА REGNUM)», — сказал Воробьев.