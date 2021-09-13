Санкт-Петербург, 13 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Мальчик, которого вместе с сестрой истязала родная мать в Петербурге, рассказал о ее жестоких методах воспитания в школе. Об этом 13 сентября ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Ранее в Петербурге арестовали 30-летнюю мать-одиночку. Как выяснилось, она применяла нетрадиционные методы воспитания своих семилетнего сына и пятилетней дочери. Женщина неоднократно избивала детей руками и деревянной палкой, морила их голодом и сажала на ночь на цепь в коридоре квартиры.

«О подходах в воспитании детей мальчик рассказал в доверительной беседе с преподавателем в школе», — отметил собеседник агентства.