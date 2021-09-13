Ставрополь, 13 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Ставропольском крае отделалась условным сроком наказания женщина, выбросившая собаку из окна третьего этажа. Промышленный районный суд Ставрополя признал её виновной в жестоком обращении с животными и приговорил к трем годам лишения свободы условно.

Собака

«Гражданка Т. находясь в квартире, расположенной на территории г. Ставрополя на третьем этаже многоэтажного дома, выбросила в оконный проем собаку по причине укуса, что происходило в присутствии малолетних детей, находящихся во дворе указанного дома», — говорится в сообщении суда.

Собака получила серьезные повреждения и умерла. А детям, оказавшимся очевидцами этого события, были причинены душевные страдания. Как пишет «Обзор», ранее женщина была судима за убийство мужа.

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