Дубовский район, Волгоградская область, 13 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Автомобиль Ford Focus столкнулся с четырьмя грузовиками в Дубовском районе Волгоградской области. В ДТП пострадали два пенсионера, сообщили ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Pravovoyicentr.ru ДТП

По предварительным данным, 12 сентября в 15:49 водитель Ford Focus, 74-летний житель Казани, выехал на встречную полосу и столкнулся по касательной с КамАЗом с полуприцепом. Легковую иномарку отбросило на попутный Scania, а затем на встречные Volvo и ещё один грузовик Scania.

С места ДТП госпитализированы водитель Ford Focus и его 72-летняя пассажирка.