Москва, 13 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Карантинный вирус бурой гнили выявили в нектаринах из Узбекистана специалисты Россельхознадзора. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Нектарины

Уточняется, что 10 сентября были проведены в формате видеосвязи переговоры Россельхознадзора с Государственной инспекцией по карантину растений при правительстве Узбекистана.

«Российская сторона сообщила, что выявила в партиях узбекских нектаринов карантинное для стран — членов ЕАЭС грибковое заболевание — бурую монилиозную гниль (Monilinia fructicola)», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что до этого такой карантинный вирус не был выявлен Россельхознадзором в фруктах Узбекистана, в связи с чем ведомство попросило узбекскую сторону провести расследование, выяснить происхождение продукции и обеспечить поставки в РФ продукции, выращенной только в местах свободных от этого заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16−17 сентября примет участие в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) в Душанбе.