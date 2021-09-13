Москва, , 12:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин на встрече с медалистами Паралимпийских игр в Токио Путин вручил чемпионам государственные награды. Церемония прошла в Большом Кремлевском дворце.

«Вы заслужили их своими выдающимися спортивными достижениями, которые, безусловно, прославляют нашу страну», — заявил Путин.

«Ваши выступления в полном смысле этого слова заряжают своей неукротимой энергией, мотивируют людей задуматься об истинных ценностях, имеют уникальную воодушевляющую силу», — указал он.

Ордена Почета был удостоен чемпион Игр пловец Денис Тарасов, другим золотым медалистам присуждены ордена Дружбы.

Дзюдоистка Виктория Потапова и стрелок Сергей Малышев, обладатели бронзовых наград Паралимпийских игр в Токио, также были удостоены ордена Дружбы. Остальным серебряным и бронзовым призерам были вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени.