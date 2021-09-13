Москва, 13 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. На начало второго полугодия 2021 года в России было зарегистрировано 45 млн автомобилей. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Автомобили

Отмечается, что пятая часть всех легковых машин, зарегистрированных в России, приходится на десять моделей.

Больше всего в России числится моделей Lada 2107 — 1,6 млн единиц. Следом идут еще две модели АвтоВАЗа — Lada 2106 (1,2 млн ед.) и Lada 4×4 (1 млн ед.). Последняя продается в России теперь под названием Lada Niva Legend.

Кроме того, в России насчитывается 967 тыс. моделей семейства Kia Rio и 873 тыс. экземпляров Hyundai Solaris.

Следующие три места вновь занимают отечественные «Лады»: Lada 2110 (823 тыс. шт.), Lada 2114 (781 тыс. шт.) и Lada 2109 (774 тыс. шт.).

Замыкают рейтинг Ford Focus (758 тыс. ед.) и Renault Logan (756 тыс. ед., с учетом версии Stepway).

Напомним, за период с января по июль 2021 года в Россию было импортировано грузовых автомобилей на общую сумму $1 млрд, что на 130% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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