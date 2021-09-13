Азовский район, Ростовская область, 13 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Ростовской области по обвинению в халатности перед судом предстанет бывший главный архитектор администрации Азовского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Халатность

Следователи считают, что чиновник в 2018 году незаконно выдал застройщику разрешение на строительство, а затем и на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома на улице Белорусской в посёлке Овощном. При этом дом оказался подключён только к технической системе водоснабжения. Стоит отметить, что в этом доме квартиры получили сироты.

На имущество чиновника наложен арест. Материалы уголовного дела направлены в суд.