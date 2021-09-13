Абакан, 13 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Главе Хакасии Валентину Коновалову 13 сентября представили нового заместителя главы МВД по региону Владимира Веселова и руководителя республиканского УГИБДД Александра Тихомирова. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 сентября в правительстве республики.

Sarinform.com Сотрудник ГИБДД

Веселов прибыл в Хакасию из Вологодской области, Тихомиров — уроженец Республики Коми.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Веселов до нового назначения был замначальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Вологодской области.

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Александр Тихомиров родился в 1979 году в Сыктывкаре (Коми). Службу в органах внутренних дел начал в 2003 году. До 2019 года служил в Коми. В сентябре 2020 года стал заместителем начальника УГИБДД МВД по Хакасии. С 1 июня 2021 года являлся врио начальника управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения.