Калуга, 13 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 97 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 13 сентября. Днём ранее, 12 сентября, в регионе было зарегистрировано 100 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 46 328 человек, 43 434 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончался 641 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.