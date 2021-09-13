Иркутск, 13 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Иркутская область «ударно» отметила День трезвости, отмечаемый в России 12 сентября. Судя по данным пресс-службы территориального ГУ МВД РФ, всего с 11 по 12 сентября в ходе рейдовых мероприятий на дорогах региона установлено 100 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Пьяный водитель

Семь автомобилистов допустили это нарушение повторно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области по результатам токсикологического мониторинга за 7 месяцев 2021 года, отравления спиртосодержащей продукцией находятся на втором месте в общей структуре отравлений химической этиологии.

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