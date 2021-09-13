Уфа, 13 сентября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Инвестиционные сабантуи, подобные «Зауралью» в Сибае, планируют проводить и на северо-востоке Башкирии. Об этом сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности региона Маргарита Болычева на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Glavarb.ru Встреча с предпринимателями

«Отмечена важность проведения подобных форумов не в столице республики, а в других городах региона. Уже сейчас у нас в планах в 2022 году провести подобное мероприятие не только в Сибае, но и на северо-востоке республики. Это послужит продолжением продвижения малых территорий», — сообщила Болычева.

Организаторами мероприятия выступили правительство региона и Агентство стратегических инициатив. За один день форума были подписаны соглашения на сумму 98 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что третий всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2021» состоялся в Сибае 10 сентября.