Саратов, 13 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки скончались 19 пациентов с коронавирусом. За время пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 13 сентября 2578 человек.

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По информации облминздрава, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за минувший день пятеро мужчин и 14 женщин в возрасте от 48 до 90 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 13 сентября выявили 83 969 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровел за все время 77 371 человек.

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