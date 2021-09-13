Лондон, , 12:19 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как ожидается, проведёт двусторонние переговоры с президентом США Джозефом Байденом во время четырёхдневной поездки в США на Генеральную ассамблею ООН, которая стартует в Нью-Йорке 21 сентября. Такие вероятнее сроки проведения встречи глав двух государств 13 сентября со ссылкой на источники называет газета The Times.

Борис Джонсон и Джо Байден No 10 Downing Street

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Отмечается, что офис председателя правительства Соединённого Королевства попросил администрацию американского лидера о встрече. Как заявил высокопоставленный дипломатический деятель, саммит должен состояться в Белом доме, но это пока не «подтверждено на 100%».

Издание отмечает, что на саммите в Белом доме Борис Джонсон попытается «перезагрузить» испорченные отношения Великобритании с администрацией Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили усилия, связанные с эвакуацией из Афганистана своих граждан, а также афганских беженцев. Кроме того, лидеры стран затронули вопрос проведения предстоящего саммита «Группы семи» (G7).