Оренбург, 13 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 335 новых заражений коронавирусом, что на один меньше, чем днем ранее, сообщает 13 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 71 544 носителя коронавируса. Показатель заболеваемости составил 3650,35 на 100 тысяч населения.

Оправились от болезни 59 796 человек. Жертвами COVID-19 стали 1712 оренбуржцев, в том числе 13 — за последние сутки.