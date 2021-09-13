Санкт-Петербург, 13 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Движение транспорта на федеральной трассе Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленинградской области днем 13 сентября будет полностью перекрываться на 45 минут из-за разводки Ладожского моста через Неву.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ладожский мост

Как сообщили ФКУ Упрдор «Северо-Запад», перекрытие движения произойдет в период с 15:00 до 15:45 мск. Разводка необходима для прохода вниз по реке барже-буксирного состава с максимальным высотным габаритом 20,4 метра.

В дорожном управлении напомнили, что разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.