Цхинвал, 13 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Военнослужащие российской военной базы в Южной Осетии провели учения на полигоне Дзарцем, в ходе которых отработали действия при нападении воздушного десанта условного противника. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Минобороны РФ.

Mil.ru На учениях в горах

«В результате оперативных действий боевого охранения, эффективной организации оборонительных действий подразделения и сосредоточенного огня по огневым точкам противника, атака диверсантов была отражена», — говорится в сообщении.

По легенде учений силы «противника» пытались захватить российскую боевую технику и взять в плен командира подразделения. Планы были сорваны благодаря совместным действиям артиллерийских, инженерных и разведывательных подразделений.

Стоит отметить, что 13 сентября стартовали учения в гарнизонах ЮВО, которые находятся в Южной Осетии, Волгоградской области, Карачаево-Черкессии и Чечене. В манёврах участвуют 6 тыс. военнослужащих, свыше 800 единиц вооружения и наземной техники, включая танки и БПМ, а также более 40 самолетов и вертолетов