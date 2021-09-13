Иркутск, 13 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Иркутской области сотрудники полиции вместе с волонтерами посадили саженцы деревьев на тех участках тайги, которые пострадали от пожаров. Как сообщает 13 сентября пресс-служба регионального ГУ МВД РФ, мероприятие прошло на территории Гороховского лесничества в нескольких километрах от поселка Усть-Балей в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес».

ГУ МВД РФ по Иркутской области В Приангарье полицейские высадили саженцы сосны на месте сгоревшей тайги

Следователи, инспекторы ГИБДД, сотрудники патрульно-постовой и конвойной службы, а также представители подразделений по работе с личным составом вместе с неравнодушными подростками под контролем лесников высадили четыре тысячи молодых деревьев хвойных пород, выращенных в питомнике.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пожароопасного периода в Иркутской области было зарегистрировано 590 лесных пожаров. Это на 327 случаев меньше, чем на эту дату в 2020 году.

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