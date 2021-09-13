Улан-Удэ, 13 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ спилили 15 молодых тополей возле средней школы №44. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, ущерб превысил 150 тыс. рублей.

Администрация Улан-Удэ Вандалы спилили 15 тополей в Улан-Удэ

Предположительно, за вандализмом стоят владельцы рекламных щитов, которые таким образом открыли улучшили их видимость.

«Деревья были высажены МБУ «Городское лесничество» два года назад, все это время за ними велся бережный уход — полив, прополка, внесение удобрений», — отметили в мэрии.

В настоящее время поиск виновных ведут сотрудники управления административного контроля города. В администрации также просят очевидцев происшествия обратиться в городское лесничество.