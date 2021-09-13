Екатеринбург, 13 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Посёлок Пелым в Свердловской области уже полностью подключился к теплу. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Center-kredo.ru Батарея отопления

Также он отметил, что некоторые муниципалитеты начали пуск тепла уже 10 сентября. «Поручил правительству и главам — держать под постоянным контролем старт отопительного сезона, а затем и его прохождение», — сказал Куйвашев.

Глава области добавил, что вначале теплом обеспечат детские сады, больницы и школы, а уже потом — жилые дома. В регионе готово 1075 аварийных бригад: которые в общей сложности насчитывают около 6 тыс. человек, а также 1,8 тыс. единиц техники. Для оперативного реагирования на все нештатные ситуации этого более чем достаточно, подчеркнул губернатор.