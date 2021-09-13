Архангельск, 13 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Архангельской области ищут убийцу 17-летнего северодвинца. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР, подросток скончался от ножевого ранения вечером 10 сентября.

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«10 сентября около 22 часов при госпитализации в больницу скончался 17-летний житель города Северодвинска, которого с ножевыми ранениями обнаружили недалеко от моста по улице Лебедева в городе Северодвинске. До настоящего времени преступление не раскрыто», — сообщили в ведомстве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске осудили убийцу подростка, заступившегося за девушку.