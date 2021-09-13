Москва, 13 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Правительство РФ поддержит идею отменить обязательный техосмотр, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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«Правительство поддержит эту инициативу», — сказал Мишустин.

По его мнению, будет правильно дать людям возможность самим контролировать состояние машин.

Предполагается, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 14 сентября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект об отмене обязательного техосмотра разработали парламентарии «Единой России».

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина поддержала инициативу, отметив, что за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля в первую очередь должен следить собственник. Предполагается, что техосмотр нужно будет проходить только при смене владельца, если автомобилю больше четырех лет, во всех остальных случаях процедура будет добровольной.

Ранее Госдума приняла закон, отвязавший техосмотр от заключения договора ОСАГО.