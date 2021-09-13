Тамбов, 13 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Тамбовской области 13 сентября подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусом — на пять больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Nilses Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 41 тыс. 736 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 39 тыс. 811 пациентов, в том числе 55 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 832 человека. Четыре новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.