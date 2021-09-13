Пенза, 13 сентября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки зарегистрировали 232 новых носителя коронавируса, накануне заболели 228 человек. По информации общероссийского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 13 сентября в регионе подтверждено 66 523 заражения.

Pixabay.com Тест

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Выздоровели за все время 55 524 ковид-пациента, в том числе за сутки — 167 человек. Скончались от COVID-19 всего 2369 жителей, из них за последние 24 часа — 18 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области за минувшую неделю (6 — 12 сентября) умерли 117 жителей. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония.

Читайте также: В России за сутки выявили 18178 носителей коронавируса