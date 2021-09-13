Порт-о-Пренс, , 12:11 — REGNUM Соглашение о переносе выборов президента и депутатов парламента Гаити с ноября 2021 года на конец следующего года подписал с представителями оппозиционных партий островного государства премьер-министр страны Ариэль Анри. Об этом 13 сентября сообщает телеканал TeleSUR.

Гаити

Уточняется, что, по информации источника, до момента проведения на Гаити всеобщих выборов в стране объявляется переходный период и в это время ей будет руководить правительство национального единства во главе с Анри.

Также в соглашении предусматривается перенос на год принятие новой гаитянской конституции, которую подготовит конституционная ассамблея стран.

Кроме того, правительству национального единства нужно будет создать необходимые условия для проведения всеобщих выборов в конце 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне управление по защите граждан Гаити потребовало незамедлительного ухода в отставку премьер-министра страны Ариэля Анри.