Санкт-Петербург, 13 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге началось периодическое протапливание. Первыми получат тепло социально значимые объекты — больницы, школы, детские сады. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

ri Отопление

Решение о протапливании принято в связи с понижением температуры воздуха в ночные часы. По данным синоптиков, с 13 сентября температура воздуха ночью будет составлять всего +7…+9 градусов.

«В первоочередном порядке начнётся подача тепловой энергии дошкольным и средним образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения и социальной защиты, — говорится в сообщении. — Подключение многоквартирных жилых домов будет осуществляться по решению управляющих компаний».

Как заверили в ведомстве, на сегодняшний день теплоснабжающими организациями Петербурга обеспечена готовность к предстоящему отопительному сезону. В межотопительный период выполнены все необходимые планово-профилактические ремонты на теплоисточниках и сетях, проведены регламентные температурные и гидравлические испытания, созданы запасы резервного топлива, сформирован аварийный запас материально-технических средств и оборудования.