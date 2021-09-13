Москва, 13 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды чемпионам Параолимпийских игр в Токио. Церемония прошла 13 сентября в Большом Кремлёвском дворце.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

11 сентября, Путин подписал указ о присуждении государственных наград золотым медалистам Параолимпийских игр. Пловец Денис Тарасов был удостоен Ордена Почёта, остальным присуждены ордена Дружбы.

Ранее в Кремле состоялась церемония, на которой помощник президента РФ Игорь Левитин вручал награды призёрам Параолимпиады.

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