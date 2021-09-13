Чертково, Ростовская область, 13 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Ростовской области гражданин Украины задержан при попытке тайно пересечь границу России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области 13 сентября.

Максим Додонов Красная Весна Государственная граница

Инцидент произошёл на окраине посёлка Чертково, который граничит с сопредельным посёлком Меловое Луганской области. Защитники государственной границы выяснили, что мужчине въезд на территорию России запрещён в связи с совершённым ранее уголовным преступлением.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено административное дело о нарушении режима государственной границы РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

С начала 2021 года в Ростовской области задержано более 100 нарушителей, которые пытались пересечь российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска.