Иркутск, 13 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Власти Иркутской области известили, что справились со всеми и лесными возгораниями. Как сообщает пресс-служба областного правительства, ещё 10 сентября В Приангарье было зарегистрировано три пожара, но все очаги были ликвидированы что же день.

Temvremenem.me Лесной пожар

Накануне, 12 сентября, ликвидировано два возгорания на площади 1,3 га в Казачинско-Ленском районе. Их тушили 13 пожарных десантников. Все три лесных пожара возникли на незакрепленных за арендаторами участках по вине местного населения.

«Обращаю внимание, что пожароопасный сезон не закончился до 15 сентября в области действует особый противопожарный режим. Это значит, что в лесу нельзя пользоваться открытым огнем. В готовности находятся силы и средства парашютно-десантной пожарной службы и лесопожарных станций», — отметил министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

Всего с начала пожароопасного периода в Иркутской области было зарегистрировано 590 лесных пожаров. Это на 327 случаев меньше, чем на эту дату в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 сентября в Приангарье было зарегистрировано 587 лесных пожаров.

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